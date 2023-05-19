Россияне рассказали, что мешает им засыпать после трудового дня
После большого рабочего дня жителям России чаще всего не дают уснуть вовсе не шумные соседи (у которых, вероятно, тоже был непростой день), а мысли о работе.
Именно тревожные мысли 34% жителей России отмечают в качестве фактора, мешающего им уснуть. 30% россиян выматывается так сильно, что даже шум в голове после рабочего дня не в силах помешать им задремать. «Счастливчики» погружаются в сон, как только их голова касается подушки.
Храп домочадцев не дает уснуть приблизительно 23% опрошенных, а вот шумные соседи, как ни странно, тревожат лишь 13%.
Как сообщает издание Life.ru, со ссылкой на исследование известной мебельной компании, мысли о работе одинаково беспокоят как мужчин, так и женщин, однако в других вопросах мнения респондентов разошлись.
Так, 57% из заявивших о «храпе» — это женщины, а «ничего не мешает уснуть» был ответ 70% мужчин.