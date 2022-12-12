Российским женщинам раскрыли главные признаки трудоголизма
Названы три главных признака болезни под названием трудоголизм.
Неконтролируемая зависимость от работы – заболевание психики, способное, в свою очередь, спровоцировать куда более серьезные болезни, в том числе инсульты и сердечно-сосудистую недостаточность.
Проблема в том, что трудоголики зачастую не отдают себе отчет в своей «работозависимости», оправдываясь самыми разными причинами: увлекательной рабочим процессом, стремлением заработать дополнительные средства, или повышенными требованиями со стороны руководства.
Психологи выявили несколько признаков, которые должны заставить человека задуматься:
Неспособность отдыхать в выходные: праздники вызывают досаду и раздражение.
Неконтролируемая деятельность: даже когда вся основная работа закончена, вы ищите какую-то подработку или просто занятие для ума или рук – лишь бы не расслабиться у телевизора, компьютера или завалиться с книжкой на диван.
Постоянная нехватка времени на общение с родными или знакомыми: у вас находится масса причин не поехать в компанию или не позвать людей в гости.
На самом деле все эти причины надуманные, вас просто манит работа.
Ну а изначальными причинами трудоголизма психологи называют нелады в личной жизни.
Кто-то или что-то не дает вам почувствовать себя дома спокойно? Устраните причину – уйдет и следствие, - советуют медики.