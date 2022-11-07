Российским солдатам в зоне спецоперации стоит бояться мышей

Главную опасность в зоне специальной военной операции представляют мыши. Они расплодились из-за не убранного в срок урожая. Опасность грызунов состоит в том, что они переносят туляремию.

Об этом сообщил военный медик из подразделения ВС РФ. Он напомнил, что туляремия вызывает поражение легких, кишечника, глаз, кожи и проявляется в виде лихорадки, интоксикации, ломоты и тошноты.

Заражение происходит двумя способами: путем употребления продуктов, по которым бегали мыши, или вдыхания пыли с частицами жизнедеятельности грызунов.

Врач рассказал, что туляремию переносят и другие животные, но именно мыши стремятся к человеку. «Порой доходит до того, что они в прямом смысле слова разгуливают по спящим людям», - признался он.

Врач советует использовать мышеловки и соблюдать гигиену, а именно мыть руки или применять антисептики. Также рекомендуется не оставлять объедки и не употреблять в пищу продукты, если там замечены фекалии мышей.

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