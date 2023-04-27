Российским детям предложили отдохнуть в Тюмени по цене путевки в Турцию

Администрация Нижневартовска предложила школьникам из Ханты-Мансийского автономного округа путевки в детские лагеря Тюменской области.

Telegram-канал URA.RU приводит стоимость лота № 0187300001223000117, заказчик – администрация города Нижневартовска. Объект закупки – организация летнего отдыха для детей от 6 до 17 лет в оздоровительном учреждении Тюмени.

За размещение 360 детей запрашивается 21,5 млн рублей, то есть путевка на каждого ребенка оценивается в 60 тысяч рублей.

По данным источника новостного портала, это вполне соизмеримо с недельным проживанием двух человек в пятизвездочном отеле в Турции.

Сообщается также, что это уже не первая аналогичная заявка. В марте по таким же расценкам в Тюмень отправились около 400 школьников из Югры.