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PASSION-ЗДОРОВЬЕ
14:59, 26 ноября 2022
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Российские военные врачи провели уникальную операцию с установкой исчезающего импланта

Фото: freepik

Военнослужащий Александр имел раздробленную часть кости, поврежденные мышцы и артерии. Он находился на лечении два месяца.

Врачи госпиталя имени Бурденко приняли решение об операции. Уникальность состояла в том, что был установлен имплант. Он имел функцию самостоятельного исчезновения из организма спустя некоторое время. Сейчас пациент чувствует себя хорошо.

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