Российские военные врачи провели уникальную операцию с установкой исчезающего импланта

Военнослужащий Александр имел раздробленную часть кости, поврежденные мышцы и артерии. Он находился на лечении два месяца.

Врачи госпиталя имени Бурденко приняли решение об операции. Уникальность состояла в том, что был установлен имплант. Он имел функцию самостоятельного исчезновения из организма спустя некоторое время. Сейчас пациент чувствует себя хорошо.