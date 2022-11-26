14:59, 26 ноября 2022
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Российские военные врачи провели уникальную операцию с установкой исчезающего импланта
Военнослужащий Александр имел раздробленную часть кости, поврежденные мышцы и артерии. Он находился на лечении два месяца.
Врачи госпиталя имени Бурденко приняли решение об операции. Уникальность состояла в том, что был установлен имплант. Он имел функцию самостоятельного исчезновения из организма спустя некоторое время. Сейчас пациент чувствует себя хорошо.
Источник фото:freepik
Источник:Пятый канал
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
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