Российские учителя объяснили, почему школьники перестали влюбляться

Педагоги в недоумении: разнополые подростки в средних и старших классах перестали обращать друг на друг внимание.

«Сидят в своих смартфонах. Если и общаются, то мальчики с мальчиками, девочки с девочками. За 40 лет работы в школе такое вижу впервые», - приводит «МК» слова одной из московских учительниц.

«Они стали агрессивнее. Парни не ухаживают, а гр_убо пристают. Девчонки отвечают так, что, на мой взгляд, надолго всякое желание пропасть должно... Или другая крайность. Девочки - неприступные «снежные королевы», мальчики – «ботаники», вся жизнь которых проходит в виртуальной реальности_», мнение другой учительницы из ближнего Подмосковья.

Таких мнений все больше. В чем же дело? Детский и семейный психолог Елена Мошкова называет две причины. Присущий подросткам в ей планеты уход в онлайн, который успешно сублимирует межполовые отношения и упрощает общение.

_Ожесточение всего российского общества на фоне обострившихся международных отношений.

Это опасно, в первую очередь для самой молодежи_, – считает психолог.

Не испытавшие подростковой влюбленности люди, повзрослев, часто становятся легкой добычей брачных аферистов и аферисток. Они оказываются не в силах противостоять целенаправленному эротическому нажиму, потому что не имели ни малейшего подобного опыта в школе.