Российские ученые выяснили, какой цвет улучшает память человека

Исследователи института гуманитарных наук Алтайского государственного университета доказали влияние цвета на психику и зрение человека.

В эксперименте участвовало два десятка студентов разного пола в возрасте от 19 до 21 года.

Каждому испытуемому выдавали специальный прибор, похожий на затемненные очки со светодиодами на внутренней стороне.

Встроенные диоды мигали перед глазами участников красным, синим и зеленым цветами, в то время как специалисты мониторили изменения в организме и реакциях фокус-группы.

Результаты показали, что длительное наблюдение за красным увеличивает внутричерепное давление и со временем даже заметно учащает дыхание испытуемого, подтверждая тем самым теорию про «агрессивность» этого цвета.

Зеленый же, наоборот, ожидаемо оказался наиболее успокаивающим.

Однако тесты на когнитивные функции, которые проходили участники эксперимента после исследования, установили, что зеленый способен значительно улучшить концентрацию, память и внимание.