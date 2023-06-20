Relax FM проводит грандиозную одновременную медитацию в рамках фестиваля Yoga Day Russia 2023

В Москве 25 июня пройдет фестиваль Yoga Day Russia 2023, в рамках которого радиостанция Relax FM проводит грандиозную одновременную медитацию для всех желающих. Начало в 9.00. Поклонников йоги и здорового образа жизни будут ждать на площадке фестиваля в музее-заповеднике «Царицыно».

Мероприятие станет частью 9-го Международного дня йоги в России. Принять участие в акции может каждый – вне зависимости от опыта и места проживания. Жители из других годов смогут присоединиться к проекту с помощью онлайн-трансляции.

В качестве ведущей медитации выступит Александра Бондарчук – продюсер и идейный вдохновитель проекта Organic People, организатора самых масштабных йога-ивентов России. Событие станет самой массовой одновременной медитацией в истории страны и попадет в Книгу рекордов России.

В этом году самый масштабный и тематический фестиваль страны Yoga Day Russia приурочен к 100-летию московского спорта и пройдет с максимальным размахом и гостеприимством. Фестиваль традиционно откроет массовая практика йоги «Сурья намаскар» («Приветствие солнцу») с Рауфом Асадовым.

Relax FM будет ждать всех желающих на совместной медитации, где каждый сможет стать частью рекорда. Участникам нужно зарегистрироваться на странице проекта. Подробности можно узнать в эфире и в официальных группах радиостанции в социальных сетях.