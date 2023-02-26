Развеян еще один миф о сексуальных предпочтениях женщин

Проблемы из-за нарушения сексуальной жизни встречаются на каждом шагу.

Однако, многие «трудности» на проверку бывают просто надуманы и навязаны, как, например, история о том, что в отношениях женщины чаще мужчин хотят половой близости.

Об этом, в числе прочего рассказал Пятому Каналу сексолог Евгений Ковальчук.

«В последнее время женщины все чаще считают, что мужчине непременно нужна «богиня секса». Эти мысли то и дело встречаются в женских журналах, транслируются в новомодных марафонах желаний. На самом деле - это не так», - уверяет эксперт.

Также, по словам Ковальчука, случаи, когда между мужчиной и женщиной налаживается адаптационный механизм встречаются крайне редко.

Чаще всего именно люди, научившиеся подстраиваться друг под друга, быстрее всего находят гармонию.

А порой случается, что влюблённым просто кажется, что они не подходят по сексуальному темпераменту, хотя самом деле, решить все может простой, но откровенный разговор.