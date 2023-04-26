Растения, которые погубят ваш сад: опасность на дачном участке

К обычным сорнякам все привыкли. Никому не придет в голову сажать в саду крапиву, сныть и тем более борщевик.

Но в последнее время многие дачники увлеклись созданием зеленых ограждений – когда вместо забора по периметру участка стремительно вырастает стена растений. Только потом от этих растений не избавишься.

Lenta.Ru со ссылкой на британскую газету Daily Express перечисляет тройку наиболее опасных природных агрессоров, которые биологи называют инвазивными.

Бамбук. Этот рекордсмен по скорости роста, прижившись, способен пускать корни так энергично, что многие садоводы вынуждены потом ограждать их под землей специальными пластиковыми или бетонными перегородками.

В наших широтах печальную известность уже приобрел дальний родственник бамбука рейнурия (сахалинская гречиха).

Разросшаяся и «убежавшая» с участков двухметровая трава буквально терроризирует, например, жителей Тверской области, вытесняя любую другую растительность.

Пуэрария дольчатая. Это тропическое растение в России растет самостоятельно лишь в Приморье. Но после успешной акклиматизации активно заполоняет земли Черноморского побережья Кавказа, где постепенно становится злостным сорняком.

Мята. Безобидная на первый взгляд трава на самом деле также относится к инвазивным видам. Если дать ей волю – заполонит весь участок и запросто погубит грядки с клубникой. Биологи рекомендуют сажать мяту (или душицу) исключительно в контейнерах.