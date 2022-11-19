15:40, 19 ноября 2022
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Ранение больше не страшно: руки и ноги смогут восстановить военные врачи
Российские врачи госпиталя им. Бурденко Минобороны РФ нашли новый метод восстановления рук и ног, пострадавших в результате минно-взрывного или огнестрельного ранения.
Имплант кости сможет быть разработан индивидуально пациенту. Он помещается в разрушенное место, далее он будет заполнен кусочками костных тканей, взятых из других костей. Также это будет применяться при восстановлении суставов, мышц и кожи человека.
Отмечается, что новую технологию успешно опробовали несколько пациентов.
Источник фото:freepik
Источник:РИА Новости
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
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