Пять привычных продуктов, способных серьезно нарушить работу мозга

Вы, конечно, знаете, что именно в первую очередь разрушает наш мозг и ухудшает память. Знаете, но… забыли.

Значит, вам стоит прислушаться к советам диетолога Елены Соломатиной особенно внимательно.

Крепкий алкоголь. Даже при умеренных дозах он ударяет по нервной системе и головному мозгу.

Если же ваш алкогольдегидрогенез (защитный фермент, который вырабатывает печень) слаб – водка, виски, джин, абсент и пр. – не ваши напитки.

Сахар. «Белая смерть» повышает уровень глюкозы в крови, остается в сосудах мозга и здорово им вредит. А печень, пытаясь спасти организм, в свою очередь, постепенно заплывает жиром и начинает вырабатывать плохой холестерин. Трансжиры. Оказывается они вредны не только сердцу, но и мозгу. Ничего удивительного, в нем тоже есть сосуды (см. п. 2)

Соль. «Белый яд». Повышение солевого раствора увеличивает жесткость сосудов и ухудшает кровоснабжение мозга.

Жареная картошка. Картофель-фри получается в момент слипания белков с углеводами. Так называемое, гликонизирование – это образование токсичных для организма веществ. Слипание начинает возникать и в наших сосудах, что приводит к постепенному угасанию работы мозга.

Постараемся не забыть этот список из пяти пунктов…

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