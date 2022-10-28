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PASSION-ЗДОРОВЬЕ
18:00, 28 октября 2022
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Психологи установили, что девушек привлекают внешне равнодушные мужчины

Психологи установили, что девушек привлекают внешне равнодушные мужчины

Психологи обнаружили, что внешне равнодушные мужчины больше привлекают женщин, чем те, которые стараются произвести впечатление. Нетерпеливые мужчины отталкивают и кажутся непривлекательными.

К таким выводам пришли ученые из Норвежского университета науки и технологий. Они опросили 224 мужчин и женщин.

Оказалось, что демонстрирующие незаинтересованность мужчины с большей вероятностью вступят с женщиной в близкую связь. При этом женщины, наоборот, ведут себя более заинтересованными, однако это притворство – дамам нужно время, чтобы оценить, действительно ли мужчина привлекателен.

В целом же, выяснили ученые, и те и другие, как правило, сдержанны в отношении партнера, если он их привлекает.

ФОТО: Freepik.com

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