18:02, 24 октября 2022
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Психологи: ругаться матом - полезно
Короткое и непроизвольное междометие разгружает психику в момент стресса.
Какое слово мы выкрикиваем, споткнувшись о пандус или поскользнувшись на ледяном тротуаре? Вот именно…
«А ничего страшного, - уверяет психолог Семенов. – Это не преднамеренное нарушение с. 20 часть 1 КоаП РФ, а всего лишь защитная реакция организма».
Все дело в мгновенном выбросе стрессовых гормонов, при котором наш мозг перестает работать адекватно.
В этот момент сознание отключается, запас слов минимизируется, зато из подкорки всплывают бранные слова.
Выкрикнул – и психике стало полегче, а голова заработала в прежнем режиме.
Источник:https://lenta.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: