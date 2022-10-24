Психологи: ругаться матом - полезно

Короткое и непроизвольное междометие разгружает психику в момент стресса.

Какое слово мы выкрикиваем, споткнувшись о пандус или поскользнувшись на ледяном тротуаре? Вот именно…

«А ничего страшного, - уверяет психолог Семенов. – Это не преднамеренное нарушение с. 20 часть 1 КоаП РФ, а всего лишь защитная реакция организма».

Все дело в мгновенном выбросе стрессовых гормонов, при котором наш мозг перестает работать адекватно.

В этот момент сознание отключается, запас слов минимизируется, зато из подкорки всплывают бранные слова.

Выкрикнул – и психике стало полегче, а голова заработала в прежнем режиме.