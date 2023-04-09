Психологи рассказали, что означает сон с уходом на тот свет близкого

Психологи выяснили, что может означать сон, в котором человек видит своего близкого покойником.

Одной из причин такого страшного сна является подсознательное желание сделать что-то плохое близкому человеку. Специалисты советуют пересмотреть свои взаимоотношения, выявив обиды.

Также сон может предвещать скорую разлуку с человеком. Среди положительных толкований сна — быстрые перемены в жизни. Это может быть замужество, командировка или переезд.

Если приснилась мать, которая умирает во сне, это может означать появление проблем со здоровьем. Отец в виде покойника может присниться, если кто-то плетет интриги за спиной.

Сон, в котором из жизни уходит дедушка, будет предвещать ему долгую жизнь, а если бабушка, то это говорит о смене работы.