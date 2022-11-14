Психологи назвали главную причину, почему мужчины сексуально домогаются коллег по работе

Специалисты провели масштабное исследование, в ходе которого выяснили, почему мужчины флиртуют и пристают к коллегам-женщинам на рабочем месте. Результаты были опубликованы в журнале «Organizational Behavior and Human Decision Processes».

По статистике от харрасмента на работе страдают каждая шестая женщина и каждый 13-ый мужчина. Эти данные подтолкнули психологов заняться выявлением причины такого поведения. Для исследования были привлечены 2,5 тысяч человек. Их проверили на сексуальную идентичность и желание флиртовать с другими ради своих целей. Также были проведены шесть экспериментов, в ходе которых оценили сексуальное поведение добровольцев на работе.

По результатам всех исследований было выявлено, что нестандартные сексуальные взаимодействия на рабочем месте встречались только у мужчин. Они чаще прибегали к приставаниям, флирту и кокетству с противоположным полом. Оказалось, что мужчины используют такую модель поведения, чтобы создать образ властного человека. Причем чаще подобное встречалась у людей, занимающих низкие должности.

Психологи заключили, что домогательства проявляют в основном мужчины-подчиненные, а не начальники. Они делали пошлые комплименты и намеки женщинам и всячески пытались возвысить себя в их глазах.

Итоги исследования настолько поразили психологов, что они планируют в дальнейшем продолжать изучать причины харрасмента на рабочем месте. Отмечается, что будут расширены факторы, которые влияют на созависимость статуса от сексуального поведения мужчин.

Напомним, что ранее стало известно, что стресс на работе может передаваться от работника к работнику. Ученые назвали причины и последствия такого "заражения".