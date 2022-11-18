Психолог назвал зевоту проявлением сразу нескольких опасных заболеваний

Зевота является естественным безобидным рефлексом, который возникает при сильном переутомлении, когда клеткам мозга не хватает кислорода. Но не всегда к ней стоит относиться так беззаботно. Психолог Евгений Гиберт предупредил, что частые зевания могут говорить о нескольких опасных заболеваниях.

Во-первых, зевота может означать, что у человека развивается сахарный диабет. Эксперт сообщил, что в этом случае глюкоза не усваивается в организме, соответственно, клетки мозга не получают энергию, и может ощущаться усталость и сонливость.

Также частые зевания могут свидетельствовать о сердечной недостаточности. Механизм зевоты запускается из-за того, что понижается давление в крови, и клетки не насыщаются кислородом в полном объеме.

По словам эксперта, людям с постоянной зевотой стоит опасаться и анемии с замедлением сердечного ритма. При этом часто желание зевать сопровождается тяжестью и ощущением сдавленности грудины.

Но самое распространенное заболевание, симптомом которого являются частые зевания – это апноэ. Психолог пояснил, что это остановка дыхания до минуты во время сна. Чаще всего это встречается у людей, страдающих храпом. Больные жалуются на некачественный сон, поэтому в течение всего дня ходят уставшие и постоянно испытываю позывы к зеванию.

Так что, не стоит игнорировать такой, казалось бы, привычный рефлекс. Ведь иногда он бывает вовсе не безобидным.

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