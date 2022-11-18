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PASSION-ЗДОРОВЬЕ
13:23, 18 ноября 2022
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Психолог назвал зевоту проявлением сразу нескольких опасных заболеваний

Психолог назвал зевоту проявлением сразу нескольких опасных заболеваний

Зевота является естественным безобидным рефлексом, который возникает при сильном переутомлении, когда клеткам мозга не хватает кислорода. Но не всегда к ней стоит относиться так беззаботно. Психолог Евгений Гиберт предупредил, что частые зевания могут говорить о нескольких опасных заболеваниях.

Во-первых, зевота может означать, что у человека развивается сахарный диабет. Эксперт сообщил, что в этом случае глюкоза не усваивается в организме, соответственно, клетки мозга не получают энергию, и может ощущаться усталость и сонливость.

Также частые зевания могут свидетельствовать о сердечной недостаточности. Механизм зевоты запускается из-за того, что понижается давление в крови, и клетки не насыщаются кислородом в полном объеме.

По словам эксперта, людям с постоянной зевотой стоит опасаться и анемии с замедлением сердечного ритма. При этом часто желание зевать сопровождается тяжестью и ощущением сдавленности грудины.

Но самое распространенное заболевание, симптомом которого являются частые зевания – это апноэ. Психолог пояснил, что это остановка дыхания до минуты во время сна. Чаще всего это встречается у людей, страдающих храпом. Больные жалуются на некачественный сон, поэтому в течение всего дня ходят уставшие и постоянно испытываю позывы к зеванию.

Так что, не стоит игнорировать такой, казалось бы, привычный рефлекс. Ведь иногда он бывает вовсе не безобидным.

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