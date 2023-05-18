«Просто застегнуть недостаточно»: женщинам рассказали, как правильно надевать бюстгальтер

Профессиональный брафиттер Светлана Кулакова назвала женщинам несколько правил ухода за грудью. Главное из них касается правильного надевания бюстгальтера.

«Просто застегнуть недостаточно!» - сообщила специалист.

По словам брафиттера, важно «все уложить в чашку, даже со спинки». Это позволит избавиться от валиков подмышками.

Далее застегивается корсетная часть. Потом необходимо провести рукой со спины и уложить все в чашку. Это позволит груди выглядеть лучше.

Помимо правильного надевания белья, необходимо принимать контрастный душ и использовать увлажняющий крем.

Кулакова также раскрыла, что неправильного может быть в бюстгальтере. Во-первых, это расположение косточек: у женщин в России широкое основание груди, а белье в массмаркете в основном рассчитано на узкое. Это означает, что косточка ложится на молочную железу, что приводит к ее травматизации. В результате возможно появление уплотнений.

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