Продуктовый промискуитет: что полезно принимать в пищу после 40

Врач-эндокринолог назвал разнообразие внутри каждой группы продуктов одним из важнейших условий борьбы с преждевременным старением.

Внутри каждого из нас живет колония микроорганизмов под названием микробиом, - напоминает специалист в области здорового питания Зухра Павлова.

Микробиом положительно влияет и на пищеварение, и на желудочно-кишечный тракт лишь при условии своей постоянной активной работы.

Эта работа напрямую связана с разнообразным питанием.

Проще говоря, микробиому нужно подбрасывать что-то новенькое, чтобы он не закис.

К примеру, богатейшая по содержанию магния гречневая крупа может микроорганике приесться, ее следует время от времени чередовать с рисом, просом и более экзотическими злаками (сорго, киноа, полба).

Вместо привычной фасоли иногда переходите на другие бобовые: нут или чечевицу.

Помните, что к антиоксидантам относится не только фрукты и зелень, но, например, квашенная капуста без сахара.

Снижению продуктов метаболизма, помимо грейпфрута, поспособствуют грибы и зрелые сыры.

За витамином С можно обращаться как к очевидным его источникам – цитрусовым, так и к корейской кимчи.

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