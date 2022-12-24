Принесут беду: какие подарки нельзя дарить на Новый год

Принимаешь подарок, а потом в твоей жизни появляются беды и неприятности. Такая ситуация случается с теми, кто не осведомлен, поэтому таролог Марианна Абравитова назвала список неблагоприятных подарков на Новый год.

Прежде всего плохую энергетику несут острые предметы. К таким подаркам относятся бритвенные станки, дротики и всё, что режет, колет или рубит.

Также нельзя дарить часы, поскольку они являются символом скоротечности. В судьбе человека с таким подарком может что-то закончиться.

Абравитова добавила, что опасны угощения или напитки, особенно для мужчин. Получив такой подарок, можно оказаться в любовных чарах женщины.