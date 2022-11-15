Прежде чем идти в баню, Волочковой стоит провериться как минимум у четырех специалистов
Как только Анастасия Волочкова призналась в возникшей зависимости от сауны, обеспокоенные поклонники организовали виртуальную консультацию со специалистом-медиком.
Терапевт Елена Тюрина напомнила о том, что далеко не всем полезно регулярное посещение бани.
Есть определенные хронические заболевания, при которых даже одноразовое нахождение в раскаленном помещении может спровоцировать рецидив.
Вот к каким специалистам стоит на всякий случай обратиться интернет-диве, чтобы ее многочисленные поклонники могли спасть спокойно: онколог, кардиолог, эндокринолог и терапевт.
Впрочем, повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые проблемы не создадут проблем при посещении модных инфракрасных саун, с равномерным нагревом всего тела.
Правда и тут врач не рекомендует повышать температуру выше 45 градусов, а время пребывания в бане ограничить 20 минутами.
С легким паром!