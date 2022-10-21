Появилась интимная гель-смазка с защитой от ВИЧ и вируса герпеса

Новая интимная гель-смазка оказалась способна защитить от ВИЧ и вируса герпеса. В ее основе содержится коровий муцин, который выступает барьером для ЗППП.

Созданием лубриканта занимались шведские ученые. Автор идеи, исследователь Хонджи Ян взял муцин слюнных желез коров и изготовил интимную смазку, затем проверил ее действие на человеческих клетках.

Эксперименты показали, что только 30% предварительно обработанных смазкой клеток оказались поражены ВИЧ после контакта с вирусом. В случае с герпесом здоровыми остались 80% клеток.

Примечательно, что применение лубриканта безопасно – риск побочных действий невелик из-за того, что в человеческом организме также вырабатывается муцин.

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