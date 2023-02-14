Постоянная усталость может оказаться симптомом смертельной болезни

На хроническую усталость жалуются многие. Когда к усталости добавляется ломота в суставах и боль в ребрах – мы видим в этом симптомы гриппа. Но если температура не повышается, принимаем обычные лекарства от простуды. И выходим на работу.

Так было и с 53-летней Мэри Шэннон из Великобритании. Более того, когда женщина все-таки обратилась к терапевту, тот списал проблему на банальное раздражение кишечника.

Между тем, Шэннон становилось все хуже. За два года она посетила шестерых врачей, которые ошибочно диагностировали воспаление хрящей – костохондрит.

Успокоенная Мэри отправилась пожить к морю, в Ирландию. И там попала в больницу по скорой помощи. После всестороннего трехнедельного обследования медики наконец установили истинную причину боли и усталости: милеома (онкологическое заболевание) и острая почечная недостаточность.

На момент попадания в ирландский госпиталь почки у пациентки функционировали только на 5%.

К счастью, современная медицина сумела нейтрализовать болезнь. Англичанка перенесла тяжелейшую операцию по пересадке стволовых клеток и сейчас сидит на специальных препаратах по укреплению костной ткани, - сообщает Lenta.ru.