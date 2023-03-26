Посмотрите на брови: названы 3 признака проблем со здоровьем

Специалисты отмечают, что внезапные изменения вида бровей могут указывать на сбои в организме.

Прежде всего, если у женщины брови стали редкими, а вокруг появилась сухость, это может говорить о проблемах в менструальном цикле. У мужчин данные признаки могут означать сбои в нервной системе.

Также опущение бровей может указывать на паралич лицевого нерва, а одностороннее опущение верхнего века — на миастению (аутоиммунное нервно-мышечное заболевание).

Кроме того, выпадение волосков бровей при касании может быть вызвано гормональным статусом. Речь идет о гипотиреозе — эндокринном заболевании, при котором вырабатывается недостаточное количество гормонов щитовидной железы.