Положительное восприятие старения значительно улучшает половую жизнь после 50 лет

Сексологи предложили оригинальный способ сохранить активную половую жизнь после 50-ти.

Он не стоит ни цента, и проверен на 1000 пожилых парах в штате Колумбия США.

«Нет, речь не о Виагре и прочих стимуляторах. Не о витаминах, отказе от курения и алкоголя. Не о зарядке и не о полноценном сне», - уверяют врачи Миссурийского университета.

Главная проблема, препятствующая удовлетворению в сексе во второй половине жизни – психологическая.

Те партнеры, что смирились с началом старения и махнули на себя рукой - первыми пополнили печальную группу сексуально неудовлетворенных.

Занятие сексом начало отпугивать их излишним физическим напряжением.

Во вторую, и тоже неудовлетворенную группу, попали супружеские пары, которые слишком критически изучали себя в зеркале.

Отвращение к собственному телу ничуть не лучше, чем отвращение к телу партнерши, - считают сексологи. И то, и другое резко ослабевает либидо.

Третью группу испытуемых составили пожилые пары, сумевшие настроить себя позитивно по отношению к своему биологическому возрасту.

Именно психологическая устойчивость к происходящим в организме физиологическим изменениям в конечном итоге стала лучшим стимулятором секса после 50-ти.