Подбираем идеальный рацион для поздней осени

Осень и зима – время, когда мы набираем вес. Все просто: холод стимулирует аппетит, а блага цивилизации – магазин в шаговой доступности, теплый пол в ванной, климат-контроль в автомобиле – лишают нас необходимости тратить калории.

Как быть?

Прежде всего предлагается не ограничивать себя в пище, а просто правильно скорректировать набор блюд.

Диетолог Татьяна Мещерякова предлагает вот такой рацион:

Салат не из свежих, а из тушеных овощей. На первое - суп-пюре или суп-крем.

На второе – телятина, которую можно заменить на индейкой или курицей, но с непременным добавлением специй, а также семечек, орехов и растительного масла.

На десерт – листовой чай с имбирем и все те же термически обработанные овощи со специями (например, тыква).

А вот от тортов и пирожных, белого хлеба и шоколада стоит отказаться.

Они быстро убивают чувство голода, который также быстро возвращается к нам опять.

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