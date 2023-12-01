Планы на выходные: Eco Friendly Fest состоится в Москве 2-3 декабря

2-3 декабря на площадке Дизайн – завод состоится зимняя сессия Eco Friendly Fest. Фестиваль осознанного образа жизни приглашает жителей Москвы и гостей столицы принять участие в эко-френдли инициативах и провести время с пользой.

Этой зимой на Фестиваль объединит более 7 локаций с полезными лекциями от ведущих экспертов. Организаторы обещают общение с единомышленниками, приятные сюрпризы и предпраздничную атмосферу. Традиционно деловая программа затрагивает такие аспекты, как цифровизация в области отходов и экологии, производство натуральных и переработанных тканей, вопросы, связанные с пищевыми привычками и осознанным потреблением.

«Кроме деловой программы гости смогут познакомиться с новыми этичными и экологичными брендами, выбрать безопасные и экологически чистые товары от молодых компаний и крафтовых мастеров, посмотреть на арт-объекты из неорганических материалов, принести уже прочитанные книги, найти себе новые и посетить мастер-классы», - добавляют организаторы.

Также на Eco Friendly Fest будет возможность сдать на переработку как распространенные, так и редкие фракции вторсырья.

С более подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля. Вход свободный, нужна регистрация.