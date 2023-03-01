«Первая неделя марта будет критической»: сейсмолог предупредил о новых землетрясениях

Знаменитый сейсмолог и учёный Фрэнк Хугербитс, за несколько месяцев весьма точно предсказавший трагические землетрясения в Турции, выступил с пугающими прогнозами на март 2023 года.

По словам эксперта, магнитуда весенних толчков вполне сможет достичь девяти баллов.

«Трясти» будет в 12 точках планеты, а некоторые толчки могут вполне чувствоваться даже на территории России.

«Поймите, я не пытаюсь посеять страх и не преувеличиваю. Это предупреждение, потому как планетарная геометрия вызывает большие сейсмические явления, – сообщил Фрэнк,- однако первая неделя марта будет критической».

Сейсмолог также добавил, что определить зону наибольшей опасности с точностью до километра возможным пока не представляется.

Стоит помнить, что при сейсмическом катаклизме самое главное сохранить самообладание. Американские сейсмологи имеют общий девиз, который легко запоминается и чем-то напоминает совет новобранцам на фронте во время обстрела: "залегайте, укрывайтесь и держитесь".

При первых толчках рекомендуется опуститься на колени и, упереться руками в пол. Таким образом вы отчасти обезопасите себя от падающих предметов и обломков, но сохраните способность передвигаться.