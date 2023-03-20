Перечень полезных привычек, которые могут оказаться смертельными

Довольно часто привычки, которые считаются полезными, на практике имеют отрицательные последствия для организма.

Следует сразу оговориться, перечисленные ниже обычаи для некоторых могут оказаться очень даже полезными, в то время как для людей с болезнями сердца эти же самые привычки могут обернутся весьма плачевно.

Одна из таких вредных полезных привычек – кардиотренировка. Часто люди, задающиеся целью сбросить лишний вес, перегружают себя пробежками и спортивный ходьбой.

Если вы однажды перенесли инфаркт или инсульт – брать за правило бегать по утрам (а также по вечерам и ночам) худшее, что вы можете придумать, чтобы вернуть себя форму.

Начните с малого: 5-7 минут интенсивной ходьбы уже напомнят вашим мышцам и телу, что вы ими занимаетесь.

Также учёные говорят о сомнительный пользе биологически активных добавок.

Известно, что в некоторых случаях повлиять на сердце способен даже безобидный мультивитаминый комплекс.

Не стоит изнурять себя диетами. Больное сердце и монодиеты, так же как и диеты с большим количеством красного мяса, не совместимы – сообщает информационный портал Inforeaktor.