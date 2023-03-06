Отсутствие утренней эрекции может быть поводом для серьезного беспокойства

Андролог узкоспециализированного на мужском здоровье медицинского центра Сергей Сергеев рассказал об утренней эрекции, а точнее об её отсутствии.

Оказывается, почти каждый второй записавшийся к нему на прием пациент крайне озабочен и очень интересуется этим вопросом.

Эксперт, в свою очередь, успокаивает своих клиентов.

Прежде всего, стоить помнить, утренние «возбуждения» говорят о том, что сбоев в организме нет и уровень тестестерона в порядке.

Кроме того, за ночь подобного рода процессы случаются несколько раз, разумеется, без ведома спящего.

Поэтому, если утром мужчина просыпается, а его «достоинство» не встаёт, вполне возможно, что все подъемы уже совершались ночью.

«Но вот если половой орган всю ночь и утро спит вместе с вами, а вам при этом ещё не исполнилось пятидесяти, это может быть поводом обращаться к врачу», - предупреждает доктор.

В заключение Сергеев приводит старый способ проверить, была ли ночная реакция или нет.

Перед сном на основании пениса надевали самодельное кольцо из бумаги, и, если утром оно оказывалось разорвано – делали соответствующие выводы.