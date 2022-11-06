Отказ от ужина на год может привести к ишемической болезни сердца

В погоне за идеальной фигурой многие считают, что необходимо отказываться от ужина. Однако врачи предупредили о последствиях.

Как объяснили специалисты, отказ от ужина на продолжительный срок может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Это повлечет за собой ишемическую болезнь сердца, инсульт или другое.

Кроме того, может случиться развитие язвы, гастрита, а также проблемы с желчным пузырем.

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