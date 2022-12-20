От какого продукта стоит отказаться уже сегодня, чтобы к Новом году выглядеть моложе
Секрет молодости раскрыт: нутрициолог Маслова призывает россиян отказаться всего от одного продукта.
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Интерес людей вокруг темы сохранения молодости с каждым годом только набирает обороты. Но что делать, если прибегать к ботоксу с целью избавиться от морщин не хочется, а дорогостоящие крема не приносят видимого результата? Секрет прост – начать следить за питанием. По словам нутрициолога Алены Масловой, необходимо свести к минимуму потребление всего одного продукта, чтобы разгладить кожу и вновь увидеть её сияющей.
Как оказалось, источником ускорения процесса старости является сахар. Доктор объясняет, что сахар, поступая в организм с пищей, словно «карамелизирует» соединительную ткань. Помимо способствованию набора лишнего веса сахар влияет и на состояние кожи, поскольку усиливает гликацию – процесс, при котором излишки молекул глюкозы прикрепляются к коллагену, повреждают его и делают неэластичным. Именно этот процесс ускоряет старение кожи, способствует образованию морщин, нарушает пигментацию.
Гликация – это сложный необратимый процесс, который приводит к отвердению соединительной ткани. Как следствие, волокна коллагена уплотняются, появляются и усугубляются морщины, уменьшается количество влаги в подкожном слое. Кроме того, в результате гликации образуются продукты повышенного гликолизирования, которые являются оксидантами и приводят к интоксикации клеток кожи.
Алена Маслова
Нутрициолог
В дерматологии гликация проявляется торможением процесса регенерации клеток, разрушением белковых соединений и замедлением роста новых коллагеновых волокон. Кожу, которая поражеа гликацией, легко определить даже без дополнительных исследований – она сухая, с глубокими морщинами и заметной пигментацией. Употребление в пищу сахаров и всех продуктов с высоким гликемическим индексом, а также патологическое повышение сахара в крови – усиливают гликацию и ускоряют наше старение. Стало быть, отказавшись от сахара мы сможем продлить свою молодость естественным путем.