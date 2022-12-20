От какого продукта стоит отказаться уже сегодня, чтобы к Новом году выглядеть моложе

Интерес людей вокруг темы сохранения молодости с каждым годом только набирает обороты. Но что делать, если прибегать к ботоксу с целью избавиться от морщин не хочется, а дорогостоящие крема не приносят видимого результата? Секрет прост – начать следить за питанием. По словам нутрициолога Алены Масловой, необходимо свести к минимуму потребление всего одного продукта, чтобы разгладить кожу и вновь увидеть её сияющей.

Как оказалось, источником ускорения процесса старости является сахар. Доктор объясняет, что сахар, поступая в организм с пищей, словно «карамелизирует» соединительную ткань. Помимо способствованию набора лишнего веса сахар влияет и на состояние кожи, поскольку усиливает гликацию – процесс, при котором излишки молекул глюкозы прикрепляются к коллагену, повреждают его и делают неэластичным. Именно этот процесс ускоряет старение кожи, способствует образованию морщин, нарушает пигментацию.