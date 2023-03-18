От галлюцинаций до потери связи с реальностью: врач предупредил о затяжной бессоннице

Врач-психиатр и сомнолог Алексей Мелехин предупредил об опасных последствиях длительной бессонницы. Дело в том, что она может привести к галлюцинациям и потере связи с реальностью.

Первыми симптомами бессонницы являются раздражительность и слабость. У человека могут трястись руки, повышаться уровень капризности, появляться проблемы с памятью.

Врач добавил, что существуют микросны. Это происходит, когда человек функционирует днем, но будто проваливается в сон. Так теряется связь с реальностью уже через три-пять дней. Кроме того, может появиться паранойя, будто кто-то следит за человеком.

Мелехин объяснил, что у пациентов также наблюдаются галлюцинации. При звуковых кажется, что кто-то звонит в дверь или где-то приходят смски, а при других, что кто-то стоит сзади или трогает человека. Возникает невроз, а вместе с ним и сбои в сердчечно-сосудистой системе, и урологические проблемы.