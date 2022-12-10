От бородавок до грибка: не делайте эту ошибку с полотенцами

В ванной комнате часто висит несколько полотенец – для тела, лица и рук. И если банное полотенце для тела мы привыкли часто стирать, то с полотенцами для лица и рук иначе. Однако эксперт по здоровому образу жизни Эмили Бэррон назвала это опасной ошибкой.

Дело в том, что мокрая ткань накапливает много бактерий. Здесь оседает грибок, размножается плесень, присутствуют дрожжи. Человек, не подозревая этот болезненный «букет», вытирает лицо.

По словам специалиста, человек вследствие такого негигиеничного ухода может получить акне, лишай, атопический дерматит, аллергию, псориаз и даже бородавки. Чтобы избежать этого рекомендовано менять полотенца для рук и лица раз в 3-4 дня.