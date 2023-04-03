Осторожно, цифровая деменция: как гаджеты убивают наши мозги
В наши дни представить себе работу или быт без гаджета уже невозможно .
«Но если вы берете в руки смартфон, или включаете компьютер «просто так», безо всякой прикладной цели, самое время задуматься, не начинается ли у вас цифровая деменция», - считает психолог Анна Зотова.
Как распознать, что дело идет именно к деменции?
Честно ответив самому себе на ключевой вопрос «зачем» ответом «не знаю, просто так, а как же иначе»?
Эксперт предупреждает:
- Нахождение в виртуальном пространстве начинает портить аппетит. Либо вы просто начинаете есть меньше, либо, наоборот, без разбора жуёте все, что попадется под руку.
- Многочасовое сидение за светящимся экраном ухудшает зрение.
- Манятся осанка, на смену прямой спине приходит сутулость. Начинают болеть суставы и кости.
- Приходят и нервные стрессы: вполне возможно, вы станете бояться попасть в пространство без WiFi.
Как избавить от всего этого ребенка на ранней стадии? Специалист советует не превращать гаджет в «электронную соску», которая затыкает рот малышу. Это очень удобно для родителей и очень вредно для ребенка. Зачастую, чтобы облегчить жизнь себе, мы готовы поступиться формирующейся детской психикой.
Приучите малыша к мысли, что электронный гаджет - умный прибор, а не глупый, но увлекательный метод убить время.
Можно, например, суммировать с ребенком покупки в супермаркете или разыскивать вместе с ним интересную информацию в интернете.
Конечно, придется пожертвовать частью своего времени, зато у вас вырастет разносторонний сын или дочь, без цифровой зависимости.