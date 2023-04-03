Осторожно, цифровая деменция: как гаджеты убивают наши мозги

В наши дни представить себе работу или быт без гаджета уже невозможно .

«Но если вы берете в руки смартфон, или включаете компьютер «просто так», безо всякой прикладной цели, самое время задуматься, не начинается ли у вас цифровая деменция», - считает психолог Анна Зотова.

Как распознать, что дело идет именно к деменции?

Честно ответив самому себе на ключевой вопрос «зачем» ответом «не знаю, просто так, а как же иначе»?

Эксперт предупреждает:

Нахождение в виртуальном пространстве начинает портить аппетит. Либо вы просто начинаете есть меньше, либо, наоборот, без разбора жуёте все, что попадется под руку. Многочасовое сидение за светящимся экраном ухудшает зрение. Манятся осанка, на смену прямой спине приходит сутулость. Начинают болеть суставы и кости. Приходят и нервные стрессы: вполне возможно, вы станете бояться попасть в пространство без WiFi.

Как избавить от всего этого ребенка на ранней стадии? Специалист советует не превращать гаджет в «электронную соску», которая затыкает рот малышу. Это очень удобно для родителей и очень вредно для ребенка. Зачастую, чтобы облегчить жизнь себе, мы готовы поступиться формирующейся детской психикой.

Приучите малыша к мысли, что электронный гаджет - умный прибор, а не глупый, но увлекательный метод убить время.

Можно, например, суммировать с ребенком покупки в супермаркете или разыскивать вместе с ним интересную информацию в интернете.

Конечно, придется пожертвовать частью своего времени, зато у вас вырастет разносторонний сын или дочь, без цифровой зависимости.