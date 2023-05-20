Останемся друзьями: психологи назвали фразу, которой нельзя заканчивать отношения

Психологи оценили возможность дружбы сразу после разрыва интимных отношений.

«Давай останемся друзьями!» Фраза, которой один из партнеров пытается подсластить горькую пилюлю расставания, на самом деле — фраза-обманка. Тот, кто ее произносит, либо боится взять на себя ответственность за принятие решения.

Либо предлагает своей бывшей половинке заведомо меньшее, чем было до этого.

Газета.Ru приводит мнение психолога центра сексуального образования Secrets Екатерины Захаренковой: дружба сразу после секса невозможна, это самообман.

Как правило ее предлагает один из партнеров, тот, кто в меньшей степени переживает из-за грядущего разрыва или вообще не сожалеет о прошлом.

Приняв этот ложный посыл, второй партнер рискует в скором времени остаться в одиночестве.