Ошибки новичка в спортзале могут стать причиной импотенции

Частая ошибка начинающих – как можно быстрее «наверстать упущенное» и достичь видимых результатов в считанные недели. А если повезет – то и дни.

Приходят люди, которые до этого месяцами вели малоподвижный образ жизни.

Приходят натощак, порой, в состоянии абстинентного синдрома (то есть во время ломки из-за наркотической или алкогольной зависимости), - сокрушается координатор направления групповых программ фитнесс-клубов Руслан Панов,– в результате не выдерживает нервная система, а это запросто может сказаться на мужской силе.

По словам эксперта, самая страшная и, увы, распространенная беда – паховая грыжа.

Когда в мышцах нет тонуса, а им лишь время от времени задают серьезную нагрузку, мышцы тазового дна не выдерживают, получается чрезмерный тонус.

Через область, где тонкая кишка выходит в паховое кольцо, проходит много нервов, сосудов и семенных канатиков. Образовавшаяся грыжа сдавливает их. Нормальная половая жизнь после этого, как правило, заканчивается.

Совет прост: нагрузки повышаем постепенно, кардиотренировками занимаемся не ежедневно, а время от времени. Спортзал посещаем не чаще пяти раз в неделю.