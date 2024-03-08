Оргазм во сне: 5 преимуществ перед реальным сексом
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Оргазм во сне - не самое частое, но довольно приятное явление. В каких ситуациях это происходит и чем же хорош этот сексуальный феномен, порталу «Страсти» рассказала сексолог, психотерапевт, член Международной Ассоциации сексологов, автор книги «Анатомия женственности» Лилия Гарипова.
Когда может произойти оргазм во сне
Оргазм во сне — не что иное, как сублимация нереализованных сексуальных потребностей. Это не психическое отклонение и уж тем более не показатель извращенного сознания, как ошибочно полагают некоторые девушки. Когда мозг понимает, что организму необходима разрядка, но получить ее невозможно, он придумывает альтернативы — сны о сексе с последующим оргазмом. Таким образом организм дает знак, что пора вспомнить о своих базовых потребностях и заняться сексом с партнером или организовать самостимуляцию.
Оргастическая разрядка может произойти во время беременности, когда гормональные изменения способствуют повышенному сексуальному желанию, а врач прописывает будущей маме половой покой.
Лилия Гарипова
Сексолог, психотерапевт, член Международной Ассоциации сексологов, автор книги «Анатомия женственности»
Люди с сильной половой конституцией нередко оргазмируют во сне из-за сильной тревожности, так как на фоне тревоги повышается либидо. Если человек не осознает этот процесс и не встраивает сексуальную активность в свою жизнь наяву, то организм начинает сбрасывать напряжение с помощью эротических сновидений и яркого оргазма.
Эксперт отметила, что эротические сны не всегда связаны с оргазмом. Сексуальное удовлетворение может происходить вообще без сновидений или на фоне совершенно не тематического сна. Сновидения с постельными сценами, в которых вы видите другого человека, не всегда направлены на желание заняться с ним сексом, иногда это стремление к эмоциональной близости. Ведь в таких снах могут присутствовать и родственники.
Преимущества перед реальным сексом
Оргазм во сне имеет массу преимуществ:
— вам не нужно предпринимать никаких усилий, так как во сне все происходит само собой;
— вам не нужно задумываться о предохранении, а значит, о нежелательной беременности и неприятных заболеваниях;
— благодаря приятным ощущениям во время сна ваша нервная система автоматически укрепляется, что делает вас более выносливой и менее раздражительной;
— «сонный» оргазм, как и обычный, поддерживает тонус матки и тем самым заботится о нормальном функционировании репродуктивных органов.
— оргазм во сне не требует дополнительного времени.
Периодически в эротических снах семейных пар появляются другие люди, и это очень беспокоит партнеров. Человеку стыдно за свое «поведение». В этот момент важно помнить, что мы не контролируем наши сексуальные желания, также, как и не контролируем тех, в кого влюбляемся, поэтому ответственность здесь неуместна. Тем более, мы уже выяснили, что не всегда с человеком, который появился в нашем сне, мы хотим именно секса.
Лилия Гарипова
Сексолог, психотерапевт, член Международной Ассоциации сексологов, автор книги «Анатомия женственности»