Оргазм во сне: 5 преимуществ перед реальным сексом

Люди с сильной половой конституцией нередко оргазмируют во сне из-за сильной тревожности, так как на фоне тревоги повышается либидо. Если человек не осознает этот процесс и не встраивает сексуальную активность в свою жизнь наяву, то организм начинает сбрасывать напряжение с помощью эротических сновидений и яркого оргазма.

Эксперт отметила, что эротические сны не всегда связаны с оргазмом. Сексуальное удовлетворение может происходить вообще без сновидений или на фоне совершенно не тематического сна. Сновидения с постельными сценами, в которых вы видите другого человека, не всегда направлены на желание заняться с ним сексом, иногда это стремление к эмоциональной близости. Ведь в таких снах могут присутствовать и родственники.

Преимущества перед реальным сексом

Оргазм во сне имеет массу преимуществ:

— вам не нужно предпринимать никаких усилий, так как во сне все происходит само собой;

— вам не нужно задумываться о предохранении, а значит, о нежелательной беременности и неприятных заболеваниях;

— благодаря приятным ощущениям во время сна ваша нервная система автоматически укрепляется, что делает вас более выносливой и менее раздражительной;

— «сонный» оргазм, как и обычный, поддерживает тонус матки и тем самым заботится о нормальном функционировании репродуктивных органов.

— оргазм во сне не требует дополнительного времени.