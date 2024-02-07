Опасный секс: 3 самые коварные позы, способные вызвать травму
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Ночь страстной любви может закончиться не чудесным пробуждением и завтраком, а срочным визитом в травмпункт или к остеопату. О трех самых опасных позах для секса порталу «Страсти» рассказала сексолог, психотерапевт, член Международной Ассоциации сексологов, автор книги «Анатомия женственности» Лилия Гарипова.
Коварный «догги-стайл»
«Догги-стайл» или так называемая коленно-локтевая позиция – одна из самых любимых и возбуждающих для большинства джентльменов. Однако их девушки могут вместо удовольствия получить неприятные и болезненные ощущения и даже настоящие травмы с кровотечениями. Почему так происходит? Если у женщины есть хотя бы начальная стадия опущения внутренних органов (например, после родов), то эта позиция может стать для нее малоприятной.
Но это еще не все! Если женщина сильно прогибается в спине, а мужчина совершает ритмичные толчки, то травматический эффект для поясничного отдела позвоночника дамы будет почти как от падения на льду из-за компрессии. Как избежать проблем, не отказываясь от любимой позиции? Рекомендуем партнеру обеспечить надежную фиксацию: мужчина крепко держит женщину руками за таз и травмирующие «удары» превращаются в контролируемые движения, ведущие обоих участников процесса к яркому оргазму.
Лилия Гарипова
Сексолог, психотерапевт, член Международной Ассоциации сексологов, автор книги «Анатомия женственности»
Гусарская баллада
Другая популярная поза – когда женщина закидывает ноги на плечи мужчины – называется «по-гусарски». Она способна доставить немало приятных ощущений, но также несет опасность травмы поясничного отдела позвоночника: если партнерше не хватает растяжки, она начинает высоко приподнимать таз и бедра над поверхностью кровати. А сверху партнер, естественно, совершает ритмичные удары – таким образом вся нагрузка приходится на грудной отдел позвоночника, ставший единственной точкой опоры. В этом случае на помощь придет хорошая плотная подушка – достаточно подложить ее под поясницу женщины и секс станет не только приятным, но и безопасным.
Полумост любви
Быстрее, выше, сильнее: мужчина встает на колени, а женщина – на полумостик, и партнер держит ее за бедра. Она снова опирается на кровать грудным отделом позвоночника – и в этой нефизиологичной позиции происходят фрикции, создающие эффект компрессии. Грудной отдел и так принимает на себя «удар» в течение дня в вертикальном положении: мы постоянно что-то поднимаем, опускаем, делаем разные движения руками. А после активного секса в подобном положении нагрузка повышается в разы. К сожалению, тут уже подушками не обойтись - от этой позиции и вовсе лучше отказаться.
Заниматься сексом нужно и полезно! Но необходимо соблюдать простое правило: после «ночи любви» не должна болеть шея или спина. Любой врач-травматолог расскажет, что травмироваться может и мужчина, но чаще это происходит с женщинами – и частенько свидания для них заканчиваются не только растяжением связок, но и подвывихом таза, что, в свою очередь, чревато даже бесплодием. Поэтому показатель высокого секс-айкью современного человека: заботиться не только об удовольствии и новизне ощущений, но и о здоровье.
Лилия Гарипова
Сексолог, психотерапевт, член Международной Ассоциации сексологов, автор книги «Анатомия женственности»