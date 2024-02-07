Опасный секс: 3 самые коварные позы, способные вызвать травму

Ночь страстной любви может закончиться не чудесным пробуждением и завтраком, а срочным визитом в травмпункт или к остеопату. О трех самых опасных позах для секса порталу «Страсти» рассказала сексолог, психотерапевт, член Международной Ассоциации сексологов, автор книги «Анатомия женственности» Лилия Гарипова.

Коварный «догги-стайл»

«Догги-стайл» или так называемая коленно-локтевая позиция – одна из самых любимых и возбуждающих для большинства джентльменов. Однако их девушки могут вместо удовольствия получить неприятные и болезненные ощущения и даже настоящие травмы с кровотечениями. Почему так происходит? Если у женщины есть хотя бы начальная стадия опущения внутренних органов (например, после родов), то эта позиция может стать для нее малоприятной.