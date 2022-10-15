Онколог раскрыл секрет для предотвращения рака груди

Маммолог сети клиник «Атлас» Максим Игнатов назвал лактацию секретом к уменьшению рисков появления рака молочной железы. В перечень также вошли роды, правильный рацион питания и ограничение спиртных напитков.

По словам врача, ученые доказали, что спад на 4,3% в развитии рака груди отмечается у женщин на каждом 12 месяце кормления грудью. Роды показывают снижение вероятности на 7%. При этом, если у новоиспеченной мамы наблюдается лактационный мастит, ВИЧ или гепатит C, кормление грудью не рекомендуется.

Игнатов добавил, что при питании следует брать во внимание продукты с большим содержанием клетчатки и ограничивать употребление алкоголя. Начиная с подросткового возраста, необходимо ежегодно проходить УЗИ молочных желез, а женщинам после 40 лет ходить на маммографию, отметил специалист.

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