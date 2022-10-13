Один шанс на двести тысяч: В Индии родились два малыша с одной грудной клеткой

Сиамские близнецы, родившиеся в Нагауре, ожидают приговора врачей

В индийском городке Нагаур, штат Раджастан, появились на свет однояйцовые близнецы, сросшиеся в области грудной клетки.

Подобная аномалия встречается примерно в одном случае из 200000.

После проведенного УЗИ, которое выявило отклонение в нормальном развитии плода, 23-летней Джитендре Наяк было сделано кесарево сечение. Сразу после рождения оба ребенка и их мать были экстренно перевезены в Дели, во Всеиндийский институт медицинских наук.

Врачам предстоит определить, к какой именно категории относятся новорожденные: ксифопаги (сросшиеся хрящами) имеют все шансы на успешное разделение. Омфалопаги (имеющие общие печень или диафрагму) разделяются хирургическим путем лишь в исключительных случаях. Торакопаги, имеющие одно сердце на двоих, обречены жить единым организмом.

Термин «Сиамские близнецы» возник в середине XIX века, когда по Европе гастролировал цирк из Сиама (современный Таиланд) с участием сросшихся грудной клеткой Чанга и Энга Банкеров. Разделять сиамских близнецов врачи научились лишь в XX столетии. Последнее успешное разделение было проведено в Бразилии два месяца назад. 27-часовая операция проходила в Рио-де-Жанейро, бразильских хирургов дистанционно консультировали специалисты из Лондона.

ФОТО: Basir Umer/Barcroft images