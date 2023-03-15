«Обмен энергией»: стало известно, зачем любовники кусаются во время секса

Семейный психолог и эксперт в области межличностных отношений Инна Паустовская рассказала о том, насколько, с точки зрения психологии, считается нормальным проявление агрессии во время сексуального контакта.

По словам специалиста, многие пары только и делают, что ищут новые ощущения. Те же, кто способен зайти особенно далеко, часто обнаруживают на себе царапины и следы от укусов.

«Дело в том, секс - это обмен энергиями, а агрессия – является энергией сама по себе.

Когда речь идёт об интимной близости, агрессия в качестве направленной энергии присутствовать вполне может. Укусы в данном случае – это своего рода проявление неконтролируемых эмоций» .

Многие, поддавшись страсти, кусаются бессознательно. В момент близости речь о каком-либо этикете часто отходит на второй план.

В разговоре с порталом Пятый канал Паустовская просит особо впечатлительных половых партнёров не волноваться, обнаружив за собой стремление быть пожестче.

«Главное – чтобы желание было обоюдным: один кусает, другой терпит и наслаждается процессом, есть же ещё похлопывания, поглаживания, показывания. Все это дает разный спектр ощущений» – напоминает психолог.