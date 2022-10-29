Нужно ли оградить своих детей от голубей? Инфекционист оценил новый вирус у птиц

На острове Джерси (Великобритания) был найден новый вирус у голубей. По симптоматике его сравнивают с состоянием зомби: искривление шеи, дрожь в крыльях и потеря координации.

Известно, что новый вирус способен передаваться человеку. Однако руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Александр Семенов отметил, что опасности нет.

По его мнению, болезнь у человека будет протекать в легкой форме. Симптоматика похожа на респираторное заболевание, включая появление конъюнктивита.

Фото: freepik