Нутрициолог рассказала, когда для небеременной женщины нормально иметь «животик»

Физиология женщины такова, что недостаток жира в области живота может стать такой же опасной проблемой, как и переизбыток. Об этом рассказала корреспонденту портала Life.ru нутрициолог Вероника Гусакова.

Норма жира в женском организме укладывается в 17-30%. Это обусловлено гормональным балансом. Врач напомнила, что многие профессиональные спортсменки, добившись критического снижения веса при наращивании мышечной массы, получают разбалансировку гормонов, в результате чего у девушек пропадает менструация.

С другой стороны, переизбыток так называемого висцерального жира в районе желудка, печени, кишечника и почек повышает риски сердечно-сосудистых обострений.

Максимальный размер талии у молодой женщины не должен превышать 80 см,- считает эксперт. Ну а точное количество жира в организме можно узнать при помощи некоторых медицинских процедур: биоимпедансометрии или калиперометрии.