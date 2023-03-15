Нутрициолог назвала три самых верных способа испортить здоровье при помощи диеты

Изменение собственной комплекции – процедура неспешная, сбалансированная, продуманная.

«Из-за того, что зачастую мы хотим всего и сразу мы портим свой организм», - заключает известный нутрициолог Юлия Рябкова.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» Юлия пояснила, что когда мы начинаем есть какой-то один, пусть даже самый полезный продукт, к примеру яблоки или гречневую кашу, мы теряем массу нужных нам витаминов.

Необходимый для нормальной жизнедеятельности минеральный состав просто-напросто не доходит до организма. В частности, начинается дефицит белков, снижение энергии.

Белковая диета, например, диета по Дюкану, требует от организма колоссальных усилий на переработку мяса и рыбы в чистом виде. Это создает огромную нагрузку на почки и печень.

Что касается низкоуглеводной диеты (например, диеты Аткинса), то и она может оказаться весьма опасна: тело начинает активно расщеплять белки, как собственные, так и поступающие вместе с пищей.

В любом случае, считает эксперт, негативных последствий у таких диет больше, чем позитивных.