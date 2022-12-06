«Новый год отменяется»: астролог предупреждает о приближающихся бедах

В 2023 году на Землю обрушится Меркурий

Да не один, а целых четыре раза. И не простой, а ретроградный.

Оптическая иллюзия, вызванная разными скоростями у планет Солнечной системы, время от времени приводит к тому, что с Земли движение той или иной планеты вдруг начинается казаться искаженным.

Астрологи уверяют: замедление темпов движения самой близкой к солнцу планеты – нешуточный вызов нашей цивилизации.

Ретроградный Меркурий влияет и на интеллект и память, и на технику и технологию, и на контракты и договоры…Причем влияет в негативном плане.

В такие моменты лучше не предпринимать серьезных решений и действий, не устраивать массовые гуляния и вообще не делать резких движений.

Первый «ретроград» обрушится на планету 29 декабря 2022 года и продержится до 23 января. То есть как раз в разгар новогодних и рождественских праздников.

В этой связи Астролог Мария Лонг и вовсе советует отменить шумные и активные мероприятия, и по возможности, посидеть в тиши и уюте в собственном доме.

В дальнейшем Меркурий планирует тормозить на своей орбите с 21 апреля по 12 мая, с 24 августа по 16 сентября и с 12 декабря по 2 января 2024 года. Так что и следующие новогодние праздники под вопросом.