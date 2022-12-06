«Новый год отменяется»: астролог предупреждает о приближающихся бедах
В 2023 году на Землю обрушится Меркурий
Да не один, а целых четыре раза. И не простой, а ретроградный.
Оптическая иллюзия, вызванная разными скоростями у планет Солнечной системы, время от времени приводит к тому, что с Земли движение той или иной планеты вдруг начинается казаться искаженным.
Астрологи уверяют: замедление темпов движения самой близкой к солнцу планеты – нешуточный вызов нашей цивилизации.
Ретроградный Меркурий влияет и на интеллект и память, и на технику и технологию, и на контракты и договоры…Причем влияет в негативном плане.
В такие моменты лучше не предпринимать серьезных решений и действий, не устраивать массовые гуляния и вообще не делать резких движений.
Первый «ретроград» обрушится на планету 29 декабря 2022 года и продержится до 23 января. То есть как раз в разгар новогодних и рождественских праздников.
В этой связи Астролог Мария Лонг и вовсе советует отменить шумные и активные мероприятия, и по возможности, посидеть в тиши и уюте в собственном доме.
В дальнейшем Меркурий планирует тормозить на своей орбите с 21 апреля по 12 мая, с 24 августа по 16 сентября и с 12 декабря по 2 января 2024 года. Так что и следующие новогодние праздники под вопросом.