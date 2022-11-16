Новая смертельная эпидемия может прийти из Антарктиды

Ученые рассказали, чем чревато таяние льдов на Южном полюсе и предостерегли геологов от бурения глубоких скважин в районе озера Восток.

Антарктида – это громадный парк до Юрского периода, похороненный под трехкилометровой шапкой льдов 34 млн лет назад.

Льды закрывают от нас, в том числе, и дремлющие под покровом льда вирусы и бактерии. В 1999 году одной из научно-исследовательских экспедиций удалось дистанционно обнаружить некоторые из этих вирусов. Ученые ужаснулись: никакого иммунитета и никаких антидотов от этой бактериологической угрозы нет!

Пока ледяной саркофаг не потревожен – человечеству ничего не угрожает. Но если начнется глобальное потепление, все кардинально изменится к худшему, - предупреждает эксперт из Нью-Йоркского университета Том Стармерю.

Защищенные протеиновой оболочкой древние вирусы, которые, предположительно, занес на шестой материк метеорит, выйдут на поверхность и начнут размножаться.

Впрочем, глобальная бактериологическая угроза может возникнуть и по иной причине.

Если геологи продолжат свои изыскания и пробьют ледяную крышу Антарктиды. В феврале 2012 года Российская

антарктическая экспедиция пробурила скважину глубиной в 3768 м в районе подземного (подледного) озера Восток, не дойдя до поверхности воды всего 30 метров.

Установлено, что температура озера от нуля до +3, в Востоке есть и микроорганизмы, и вирусы.

Passion.ru умоляет: ребята, отдохните, хватит бурить!