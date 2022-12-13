Новая эпидемия: в России закрываются школы и детские сады

Из-за «свиного гриппа» новогодние каникулы начинаются на две недели раньше срока. Дети в восторге, родители и педагоги рыдают.

Наш старый добрый знакомый - грипп H1N1, вновь подкладывает свинью системе среднего и дошкольного образования. Эпидемиологический порог превышен в 82 из 89 регионов страны.

Роспотребнадзор изучает неутешительную статистику и, если число заболевших детей превышает 20% от числа зарегистрированных учеников, настаивает на переводе школы на удаленку.

В Башкирии, Югре, в Тульской, Тюменской, Воронежской, Саратовской областях дистанционное обучение уже стало приметой декабря.

В соседней со столицей Калужской области Владислав Шапша вот-вот объявят о досрочном начале школьных каникул. Чем ответит Москва?

Между тем, медики успокаивают: ничего страшного, и даже, наоборот, радоваться надо: впервые за два года коронавирус и его штампы уступили место привычным микробам, против которых есть и лекарственные препараты, и давно апробированные методики лечения.

Будем радоваться?