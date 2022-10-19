Ношение стрингов может спровоцировать инфекции: минусы мини-трусиков

Носить стринги в период менструации и в любое другое время может быть опасно. Об этом заявила гинеколог Мария Селихова.

Однозначного ответа на вопрос, вредно ли нижнее белье в виде мини-трусиков, нет. Зато известно, что стринги могут привести к нарушению микрофлоры интимной зоны, сухости, появлению микротрещин и, как следствие, инфицированию. Использование стрингов при менструации нередко создает дискомфортные ощущения, есть очевидный риск протекания.

Стринги из синтетических материалов вызывают боль и жжение в области вульвы.

Существуют специальные рекомендации по ношению этой модели трусов.

Селихова советует девушкам после акта дефекации использовать душ или влажную туалетную бумагу. Это предотвратит попадание остатков фекалий в область промежности и влагалища.

Важно выбирать стринги из натуральных тканей. Оптимальным вариантом являются хлопковые или шелковые трусики. Рекомендуется отдавать предпочтение таким фасонам, как бразильяна, слипы или бикини. Ластовица должна быть 5-7 см и более. При выборе белья обратите внимание, нет ли чувства раздражения или давления.

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News