Невакцинированные переболеют все: врач рассказал, чего ожидать от эпидемии кори

На Россию надвигается эпидемия кори.

В Роспотребнадзоре сообщили о том, что заболевание затронуло уже 44 региона страны. В Москве до 5 мая закрыто на карантин токсикологическое отделение НИИ им Склифосовского, куда по ошибке попал зараженный корью житель столицы. В городе закрываются детские сады и школы. О том, как видит наше ближайшее будущее глава клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, рассказал News.ru.

По мнению эксперта невакцинированные россияне переболеют корью все до единого. «Корь будет тлеть до той поры, пока всем, у кого нет антител, не поставят вакцины… это слишком заразная болезнь».

Тем не менее, до классической эпидемии дело не дойдет. Еще в прошлом году 78% тестов на антитела к кори дали положительный результат. Это подтверждает, что в стране уже практически сформировался коллективный иммунитет к кори.

Кстати, чисто теоретически сделать прививку сегодня может любой желающий. Надо лишь помнить, что на выработку персонального иммунитета уйдет не менее двух месяцев.